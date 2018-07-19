В Твери установят памятник Андрею Дементьеву – Игорь Руденя

Тверь, , 17:39 — REGNUM Молодежный поэтический форум, открытый по инициативе поэта Андрея Дементьева, начала работу в Твери, в единственном в России Доме поэзии 19 июля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства. Форум посвящён памяти знаменитого поэта, который ушёл из жизни 26 июня и стал центральным событием празднования пятилетия Дома поэзии. В форуме участвуют лауреаты и победители учреждённого Андреем Дементьевым Всероссийского конкурса «Зелёный листок», а также известные российские поэты, редакторы литературных журналов: всего более 50 молодых поэтов из Твери, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова-на — Дону, Барнаула, Саратова, Липецка, Йошкар-Олы и других регионов России.

Глава региона Игорь Руденя подчеркнул: в Тверской области, на родине поэта, литературные традиции. Заложенные Андреем Дементьевым, будут продолжены. В Твери планируется установить памятник Андрею Дементьеву. Принято решение, что одну из улиц города назовут именем поэта. Кроме того, в честь мэтра в регионе учредят премию для победителей ежегодного конкурса молодых поэтов.

«Мы готовили и планировали программу форума вместе с Андреем Дмитриевичем Дементьевым. Несмотря на то, что его с нами нет, он — в наших сердцах. Уходя, поэты остаются с нами своими стихами», — сказал на открытии мероприятия писатель, публицист, главный редактор «Литературной газеты» Юрий Поляков.

В числе почётных гостей форума — поэт и публицист Юрий Кублановский; литературовед, критик, обладатель Российского национальной литературной премии «Большая книга», обозреватель «Литературной газеты» Павел Басинский; поэт, доцент кафедры литературного мастерства Литературного института им. М.А. Горького Геннадий Красников.

20 июля в 12:00 у Дома поэзии молодые поэты и почётные гости форума возложат цветы к первому в стране памятнику поэтам-шестидесятникам, на котором обозначены имена Булата Окуджавы, Андрея Вознесенского, Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко, Бэлы Ахмадулиной, Андрея Дементьева. Запланирована музыкально-поэтическая программа «Все началось с восторженного слова». В Сквере поэзии прозвучат строки из их стихотворений в исполнении известных артистов. В 17:00 в Твери состоится концерт-посвящение Андрею Дементьеву «И всё-таки жизнь прекрасна!». На Театральной площади соберутся знаменитые артисты и деятели культуры, многочисленные почитатели таланта Андрея Дементьева, друзья и воспитанники Дома поэзии. На концерт приглашены Иосиф Кобзон, Валентина Терешкова, Зураб Церетели. Перед жителями и гостями столицы Верхневолжья выступят Кубанский казачий хор, Олег Погудин, Дмитрий Певцов, Евгений Южин, группы «Сопрано», «Республика», «Кватро», победители телеконкурса «Голос» Александра Воробьева, Валентина Бирюкова и другие известные исполнители. На Театральной площади и у Дома поэзии будет работать книжная аллея, где жителям и гостям Твери представят книги поэтов XX века.