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Индонезийская группа Angklung Muhibah присоединилась к фестивалю в Европе

Культура

Они планируют сыграть в Амстердаме, Нидерланды, 28-29 июля 2018 года

Джакарта, 19 июля 2018, 11:30 — REGNUM  Angklung Muhibah — индонезийская музыкальная группа людей, которые любят играть в ангклунг, в настоящее время присоединились к фольклорному фестивалю в Европе, сообщает Antaranews.

Группа будет путешествовать по нескольким странам континента, чтобы популяризировать ангклунг и традиционную музыку Индонезии. Они планируют сыграть в Амстердаме, Нидерланды, 28−29 июля 2018 года.

К сожалению, группа столкнулась с финансовыми трудностями. Для того чтобы молодые люди смогли продолжать путешествие по Европе, им нужно около 10 тыс. евро.

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Музыкальные фестивали
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