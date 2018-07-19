Индонезийская группа Angklung Muhibah присоединилась к фестивалю в Европе

Джакарта, , 11:30 — REGNUM Angklung Muhibah — индонезийская музыкальная группа людей, которые любят играть в ангклунг, в настоящее время присоединились к фольклорному фестивалю в Европе, сообщает Antaranews.

Группа будет путешествовать по нескольким странам континента, чтобы популяризировать ангклунг и традиционную музыку Индонезии. Они планируют сыграть в Амстердаме, Нидерланды, 28−29 июля 2018 года.

К сожалению, группа столкнулась с финансовыми трудностями. Для того чтобы молодые люди смогли продолжать путешествие по Европе, им нужно около 10 тыс. евро.