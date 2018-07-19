Актриса из «Игры престолов» похвасталась знанием о финале сериала

Лос-Анджелес, США, , 11:25 — REGNUM Актриса Натали Дормер, исполнившая в сериале «Игра престолов» роль Маргери Тирелл, заявила журналистам, что она знает, чем закончится финальный сезон популярного шоу. Её слова 19 июля передал портал Digital Spy.

Актриса призналась — она с нетерпением ждёт выхода следующего сезона. После этого она заявила, что знает, как именно закончится сериал. Дормер пояснила — пока что она не понимает, как именно создатели придут к подобному финалу, но она точно знает, что концовка будет именно такой.

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Напомним, в июне 2016 года ИА REGNUM сообщало о том, что в конце шестого сезона сериала «Игра престолов» Маргери Тирелл погибла по просьбе самой Натали Дормер. Актриса рассказала, что она сама попросила создателей сериала освободить её от роли раньше намеченного срока из-за желания участвовать в другом проекте.

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