Названы сроки и место рок-фестиваля «Нашествие»

Тверь, , 01:02 — REGNUM Рок-фестиваль «Нашествие» пройдёт с 3 по 5 августа в Тверской области около села Большое Завидово, сообщает портал tverlife.ru.

Организаторы фестиваля ожидают прибытия нескольких сотен тысяч любителей русского рока. Основные участники мероприятия: «Алиса», «Кукрыниксы», «АРИЯ», «Сплин», СерьГа, «АнимациЯ», «Калинов мост», «Ночные Снайперы», «КняZz», LOUNA, «25/17», «Ногу Свело!», NOIZE MC, Вадим Самойлов, «Северный Флот», Алексей Белов, «Мельница», «НАИВ», оркестр русских народных инструментов Белгородской филармонии, The Hatters, 7Б и многие-многие другие.

Также, на «Нашествие» получат путёвку пять молодых исполнителей благодаря музыкальному конкурсу «Высоцкий.Фест», концерт финалистов которого пройдёт 27 июля в киноцентре «Рекорд». Напомним, конкурс начнет работу 3 июля.

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