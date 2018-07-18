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Дни грузинского кино в Санкт-Петербурге

Культура

С 18 по 20 июля в трех киноцентрах — «Родина», киностудии «Ленфильм» и Академической капелле будут показаны как старые полюбившиеся российскому зрителю ленты, так и работы современных грузинских кинематографистов

Дни грузинского кино в Санкт-Петербурге
Иллюстрация: Myhome.ru
Кинозал

Санкт-Петербург, 18 июля 2018, 22:45 — REGNUM  Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко открыл сегодня в Северной столице Дни грузинского кино. Они продлятся до 20 июля.

В 19 часов состоится гала-концертом, на котором выступят и известные грузинские артисты, и отечественные звезды, такие как Нина Усатова, Михаил Боярский, Олег Басилашвили, Николай Цискаридзе.

Программа фестиваля включает и игровые и документальные работы маститых и молодых кинематографистов. Но особо стоит отметить представленное на смотре женское кино Грузии, то есть целый ряд картин, созданных женщинами-режиссерами сразу трех поколений. Но отдельное внимание картинам, созданным женщинами-режиссерами.

Но какой праздник без музыки! Так что все дни фестиваля на сцене будут выступать коллективы из Грузии. Пройдут также художественные выставки. Знакомые лица можно увидеть на фотоэкспозиции Юрия Мечитова в киноцентре «Родина: она посвящена истории грузинского кинематографа.

Посещение всех мероприятий бесплатное.

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Культурная хроника
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