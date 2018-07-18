Очарование камерности: выставка раритетов чеховского дома в Мелихово

д. Мелихово, Московская область, , 22:40 — REGNUM В только что открытой экспозиции «Дорогой, многоуважаемый… Дом!» в знаменитой усадьбе «Мелихово» представлены личные вещи чеховской семьи, воссозданы основные интерьеры дома, в котором жил классик. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Подмосковья.

«Чистим, моем, красим, обновляем…» — писал Антон Павлович о том, как семья Чеховых проводит дни, переехав в Мелихово в марте 1892 г. Эта усадьба стала настоящим долгожданным Домом для Чеховых на целых 7 лет.