«Сибирская Ипокрена»: литературный фестиваль в Тобольске

Тобольск, Тюменская область, , 22:38 — REGNUM На площади рядом с Тобольским кремлем раскинул книжные шатры литературный фестиваль «Сибирская Ипокрена». В этом году в нем принимает участие рекордное количество издательств — более 50. Свои новинки и бестселлеры представляют «Альпина», «Паблишер», «Фантом-Пресс», «Ad Marginem», «Livebook», «Текст», «Манн Иванов и Фербер», «Азбука» и многие другие.

За время фестиваля — с 18 по 22 июля — с читателями встретятся такие известные современный писатели как Дмитрий Данилов, Майя Кучерская, Алексей Сальников и Дмитрий Глуховский. Их книги, но уже с автографом, можно приобрести на выставке-ярмарке.

Необычное название фестиваля (напомним, что Ипокрена — это такой замечательный источник на горе Геликоне, появившийся от удара копытом крылатого коня Пегаса. Если испить из него водицы, то немедленно посещает вдохновение) организаторы коррелируют с рекой Иртыш, к искупавшему в которой, видимо, незамедлительно приходит Муза. Пить не стоит.