Четверг, 19 Июля 2018 года
03:01:38 МСК

«Сибирская Ипокрена»: литературный фестиваль в Тобольске

Культура

На встречу с читателями приехали известные писатели — Еремей Айпин, Дмитрий Данилов, Майя Кучерская, Алексей Сальников и Дмитрий Глуховский

«Сибирская Ипокрена»: литературный фестиваль в Тобольске
Иллюстрация: Галина Брусницына (с) ИА Красная Весна
Литературный фестиваль «Сибирская Ипокрена»

Тобольск, Тюменская область, 18 июля 2018, 22:38 — REGNUM  На площади рядом с Тобольским кремлем раскинул книжные шатры литературный фестиваль «Сибирская Ипокрена». В этом году в нем принимает участие рекордное количество издательств — более 50. Свои новинки и бестселлеры представляют «Альпина», «Паблишер», «Фантом-Пресс», «Ad Marginem», «Livebook», «Текст», «Манн Иванов и Фербер», «Азбука» и многие другие.

За время фестиваля — с 18 по 22 июля — с читателями встретятся такие известные современный писатели как Дмитрий Данилов, Майя Кучерская, Алексей Сальников и Дмитрий Глуховский. Их книги, но уже с автографом, можно приобрести на выставке-ярмарке.

Необычное название фестиваля (напомним, что Ипокрена — это такой замечательный источник на горе Геликоне, появившийся от удара копытом крылатого коня Пегаса. Если испить из него водицы, то немедленно посещает вдохновение) организаторы коррелируют с рекой Иртыш, к искупавшему в которой, видимо, незамедлительно приходит Муза. Пить не стоит.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить