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В Киеве открыли памятник Муслиму Магомаеву

Культура

В пресс-службе киевской городской администрации Магомаева назвали «азербайджанским» певцом

В Киеве открыли памятник Муслиму Магомаеву
Цитата из видео «Синяя вечность»
Муслим Магомаев

Киев, 18 июля 2018, 22:45 — REGNUM  Министр культуры Украины Евгений Нищук и представители посольства Азербайджана торжественно открыли в Киеве сквер и памятник, посвященные советскому певцу Муслиму Магомаеву, сообщило 18 июля информационное агентство «Униан».

В церемонии также приняли участие министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, заместитель председателя киевской госадминистрации Александр Спасибко, а также артисты из Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Украины.

Сквер находится на пересечении проспекта Косиора и улицы Артема, «декоммунизированных» в проспект Вячеслава Черновола и улицу «Сечевых стрельцов» соответственно.

Напомним, для того чтобы выступить на Украине, российским исполнителям необходимо брать разрешение в СБУ.

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