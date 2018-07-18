Реставрация «Варлаамовского угла» даст Пскову новый туристический маршрут

Псков, , 21:13 — REGNUM В Пскове на 50% завершены реставрационные работы в «Варлаамовском угле» — северной части Окольного города, включающего в себя три башни (Варлаамовскую наугольную, Плоскую и Высокую, а также участок прясла крепостной стены. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, ход реконструкции оценила комиссия Международного банка реконструкции и развития.

Масштабные работы по реконструкции этой части Окольного города Пскова, а также Двора Постникова — находящихся неподалёку палат XVII века, построенных купцами Постниковыми — проводятся в рамках проекта Министерства культуры РФ и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России».

На оба объекта Всемирный банк выделил в общей сложности более 1,5 млрд рублей.

Реставрационные работы, которые начались летом 2017 года, планируется завершить к июню 2019 года, когда Псков будет принимать 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект ставит целью создать в Пскове новый туристический маршрут: для туристов откроют доступ в башни, где разместят музейные экспозиции, а также на саму крепостную стену — по пряслу стены будет проложен пешеходный маршрут. Кроме того, планируется соорудить пешеходный мостик через реку Пскову.

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