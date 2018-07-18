Международная академия архитектуры Евразии может появиться в Астане

Ташкент, , 13:24 — REGNUM Участники Международного конгресса архитекторов в Астане предложили создать в Казахстане Международную академию архитектуры Евразии. Об этом 18 июля сообщает агентство «КазТАГ» со ссылкой на президента Международной ассоциации союзов архитекторов Серика Рустамбекова.

Некоторые участники предложили создать академию в Астане, но окончательное решение пока не принято. Участники конгресса затронули также тему формата академии. Рустамбеков отметил, что структура академии должна быть не иерархичной, а матричной.

Напомним, с 16 по 18 июля в Астане проходит Международный конгресс архитекторов. Мероприятие приурочено к 20-летию Астаны. В рамках конгресса прошла научно-практическая конференция на тему «Городская среда: традиции и будущее».

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