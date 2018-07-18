Не спать! Ночью и на свежем воздухе пройдет мультфестиваль «Бессонница»

Калуга, , 13:21 — REGNUM Завтра — реально в открытом поле и в действительности ночью рядом с Медынью и Юхновым — начнутся показы на фестивале анимации «Бессоница». На суд зрителей будет представлено почти 200 работ, созданных маститыми и начинающими режиссерами за последние два года. Фестиваль проводится с 2013 года при поддержке «Союзмультфильма». Любителей анимации не смущает некоторые неудобства времени и пространства: неизменно на площадках смотра аншлаг — в прошлом году их посетили более 6 тысяч человек. Правда, привлекает и то, что вход на все мероприятия бесплатный.