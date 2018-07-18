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Не спать! Ночью и на свежем воздухе пройдет мультфестиваль «Бессонница»

Культура

Первый в России некоммерческий фестиваль анимации под открытым небом пройдет в Калужской области с 19 по 23 июля

Калуга, 18 июля 2018, 13:21 — REGNUM  Завтра — реально в открытом поле и в действительности ночью рядом с Медынью и Юхновым — начнутся показы на фестивале анимации «Бессоница». На суд зрителей будет представлено почти 200 работ, созданных маститыми и начинающими режиссерами за последние два года. Фестиваль проводится с 2013 года при поддержке «Союзмультфильма». Любителей анимации не смущает некоторые неудобства времени и пространства: неизменно на площадках смотра аншлаг — в прошлом году их посетили более 6 тысяч человек. Правда, привлекает и то, что вход на все мероприятия бесплатный.

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Культурная хроника
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