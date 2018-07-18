Верни книгу и живи спокойно: библиотека в Челябинске сняла боевик

Челябинск, , 13:20 — REGNUM Свои методы воздействия на злостных читателей, не возвращающих вовремя книгу, нашла Центральная библиотека имени А.С. Пушкина в Челябинске. На YouTube был размещен сюжет под призывным названием «Вовремя». В короткометражном триллере молодой человек, устыдившись своего поступка — не сданной в библиотеку в срок книги, — бросается вернуть ценный экземпляр на место, но на его праведном пути встречаются различные, почти непреодолимые, препятствия. Режиссером данной пропагандистской ленты выступил сотрудник библиотеки Максим Першуков. В его дебютной картине снялись профессиональные актеры, каскадеры (?!) и неравнодушные завсегдатаи библиотеки. Этот решительный и успешный опыт работы с посетителями, несомненно, должны подхватить другие учреждения культуры.