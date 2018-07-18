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Верни книгу и живи спокойно: библиотека в Челябинске сняла боевик

Культура

За одни сутки ролик, выложенный на YouTube, набрал 8 тысяч просмотров

Челябинск, 18 июля 2018, 13:20 — REGNUM  Свои методы воздействия на злостных читателей, не возвращающих вовремя книгу, нашла Центральная библиотека имени А.С. Пушкина в Челябинске. На YouTube был размещен сюжет под призывным названием «Вовремя». В короткометражном триллере молодой человек, устыдившись своего поступка — не сданной в библиотеку в срок книги, — бросается вернуть ценный экземпляр на место, но на его праведном пути встречаются различные, почти непреодолимые, препятствия. Режиссером данной пропагандистской ленты выступил сотрудник библиотеки Максим Першуков. В его дебютной картине снялись профессиональные актеры, каскадеры (?!) и неравнодушные завсегдатаи библиотеки. Этот решительный и успешный опыт работы с посетителями, несомненно, должны подхватить другие учреждения культуры.

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Культурная хроника
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