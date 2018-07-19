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Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Алексей Коваленко

Культура

Мансарда «Четверть часа о высоком» — авторская программа Дмитрия Тёткина на радио REGNUM

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Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Алексей Коваленко
Иван Шилов © ИА REGNUM
Мансарда

Дмитрий Тёткин, 19 июля 2018, 08:30 — REGNUM  

Передача LXXXIV, сильно затянувшаяся, но это простительно, поскольку перед нами уникальная краткая история мирового вокала от Алексея Коваленко, который скоро поедет (как победитель певческого конкурса) в Америку.

Помимо кусочков песен разных направлений, вы узнаете много интересного о природном голосе. И драматичной истории его потери…

P.S. Это полушуточный и скорее развлекательно-познавательный разговорный эфир. Для полноценного знакомство с качественными профессиональными записями вокала вы можете легко связаться с Алексеем, который ответит на любые ваши вопросы о своих взглядах на вокал и обучение.

Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Виктор Фицнер

regnum author Дмитрий Тёткин
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Мансарда «Четверть часа о высоком»
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