Фотоконкурс «Точка на карте» объявил лучшие работы

Углич, Ярославская область, 18 июля 2018, 22:49 — REGNUM Жюри конкурса «Точка на карте», который проходит в рамках XII международного фестиваля фотографии «Фотопарад в Угличе», представило шорт-лист. Из 2 тыс. заявок, присланных для участия в конкурсе, в список попали всего 45.
В этом году темой «Точки на карте» стала «Возможность будущего». Работы принимали в шести номинациях: «Проблемы современности», «Культура и традиции», «Человек», «Путешествия», «Аэрофото» и спецноминация «Это Кавказ».
«Несмотря на самый разный уровень присланных работ, есть очень сильные работы. Мне интересно было увидеть их с визуальной и содержательной точек зрения. Конечно, хочется, что бы авторы уделяли больше внимания не только редактированию серий, но названию, подписям, описаниям своих работ», — отметил куратор конкурса Валерий Мельников.
В шорт-лист номинации «Проблемы современности» вошли серии:
- «Свет, который внутри» Дарьи Асланян
- Boys Татьяны Бондаревой
- «История Талая» Павла Волкова
- LORDS OF THE GUNS Эдуарда Корниенко
- «Ольга» Ксении Сидоровой
- «Наши люди» Марии Трапезниковой
За первенство в номинации «Культура и традиции» поборются серии фотографий:
- «Другая реальность» Павла Волкова
- «Новая жизнь для Марии» Алены Кардаш
- «Корни сердца вместе» Валентина Сидоренко
- «Железка» Сергея Строителева
- «Сезоны Веры» Татьяны Ткачевой
- «Урал Мари. Народный Костюм» Федора Телкова
В номинации «Человек» соревнуются одиночные фотографии. В шорт-лист попали работы:
- «Приходской священник города Мари-Турек в республике Марий Эл» Владимира Кривцова
- «Сёстры с. Веселоярск, Алтайский край» Юлии Кононенко
- «Ирина Павлушенко, 84 года — одна из первых переселенок, приехавших после войны в Калининградскую область на Балтийскую Косу» Сергея Строителева
- «Про любовь. Ярославская область» Натальи Хомутовой
В шорт-лист номинации «Путешествия» попали фотографии:
- «Внимательно» Татьяны Валько
- «Торжок» Даниила Иванова
- «Рыбак» Владимира Колмакова
- «Ничто не вечно» Михаила Прохорова
- «В старом порту» Сергея Шандина
Лучшими работами в номинации «Аэрофото» жюри признало:
- «Спортсмены во время старта гонки на соревнованиях по зимнему кайтингу на льду Обского моря, Новосибирская область» Александра Кряжева
- «Рыбаки» Алексея Мальгавко
- «Тихоокеанское побережье, Камчатка» Алексея Матвеева
- «Село Парское» Елены Петровой
- «Дерево осенью. Саратовская область. Октябрь 2017» Руслана Шамукова
- «Пентакль» Сергея Шандина
В спецноминации «Это Кавказ» за первое место будут сражаться:
- «Утро в облаках. Кубачи, Дагестан, 2018» Анны Берналь
- серия «Сакинат» Павла Волкова
- «Дагестан. В ожидании праздника. Аул Чох» Максима Новикова
- «Дорогами Дагестана» Сергея Суткового
- серия «Конь лихой не имеет цены» Надежды Храмовой
Работы, которые вошли в полуфинал, и кадры, которые куратор отобрал для участия в выставке, покажут на фестивале «Фотопарад в Угличе» с 1 по 5 августа. Призовые места жюри определит на итоговой выставке очным голосованием. Среди победителей всех номинаций выберут гран-при. Призёров и победителя гран-при объявят 5 августа на торжественной церемонии закрытия фестиваля.
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