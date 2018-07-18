Ушёл из жизни заслуженный артист России Владислав Жуковский: биография

Красноярск, , 05:04 — REGNUM Заслуженный артист России Владислав Жуковский скончался в Красноярске на 74-м году жизни.

Владислав Яковлевич родом из села Караульное Красноярского края, родился 27 сентября 1944 года. Учился в Москве, после окончания семи классов получил специальность «слесарь-сборщик промышленной продукции».

После армии окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина при академическом Малом театре по специальности «актер драматического театра и кино».

Зрителям запомнился по роли, сыгранной в сериале «Улицы разбитых фонарей», в кино он играл роли в нескольких картинах: «Море в огне» А. В. Багрия и в нескольких сериях «На улице Марата».

С 1978 года являлся актёром Красноярского краевого театра драмы имени А. С. Пушкина. с 1990-х годов решил перейти в политику.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, артист скончался 17 июля. У него остались жена и двое взрослых детей.