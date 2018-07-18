Четверг, 19 Июля 2018 года
02:03:20 МСК

Ушёл из жизни заслуженный артист России Владислав Жуковский: биография

Культура

В связи с кончиной Владислава Яковлевича Жуковского его вспоминали родные и близкие

Ушёл из жизни заслуженный артист России Владислав Жуковский: биография
Владислав Жуковский

Красноярск, 18 июля 2018, 05:04 — REGNUM  Заслуженный артист России Владислав Жуковский скончался в Красноярске на 74-м году жизни.

Владислав Яковлевич родом из села Караульное Красноярского края, родился 27 сентября 1944 года. Учился в Москве, после окончания семи классов получил специальность «слесарь-сборщик промышленной продукции».

После армии окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина при академическом Малом театре по специальности «актер драматического театра и кино».

Зрителям запомнился по роли, сыгранной в сериале «Улицы разбитых фонарей», в кино он играл роли в нескольких картинах: «Море в огне» А. В. Багрия и в нескольких сериях «На улице Марата».

С 1978 года являлся актёром Красноярского краевого театра драмы имени А. С. Пушкина. с 1990-х годов решил перейти в политику.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, артист скончался 17 июля. У него остались жена и двое взрослых детей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кончины деятелей культуры, искусства и спорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить