Три книги о морях и океанах

Елена Соковенина, , 11:15 — REGNUM

На самом деле ни к чему мучить людей большими текстами. В книге главное не объём. Главное — научиться думать, размышлять, применять полученные знания и вообще —любовь к жизни.

Как всё это получить? Нужны увлекательная тема, связь с реальной жизнью, возможность о чём-нибудь поговорить и чем-нибудь заняться. Об океанских приключениях мечтают с детства. Откроем секрет — и не перестают к старости. Ведь именно в больших путешествиях мы учимся расширению горизонтов, глубине и простору мысли.

В этой подборке мы отсортировали океанские книги по степени нагрузки. Идём от простого к сложному. И, добавим, к увлекательному.

Порассматривать, поискать, запомнить:

Юваль Зоммер. Большая книга моря

В этой рисованной энциклопедии каждая страница посвящена одному океанскому жителю. Но, конечно, перед тем как рассматривать каждого в отдельности, нужно изучить все их разнообразные семейства: те, у кого есть жабры или дыхало, плавники или ласты, хитиновый панцирь или чешуя. А, может, он похож на камень или желе? Знаете ли вы, почему глаза морской черепахи похожи на плавательные очки? (Подсказка: нет, не потому, что они выпученные). Как летучим рыбам удается не стать в полёте едой для стремительных морских птиц? Как медузы и каракатицы используют реактивную силу? А как происходит обмен информацией между крабами? И, наконец, животрепещущее: едят ли акулы людей.

Факты из океанской жизни невзначай знакомят с азами биологии, механики и физики, показывают океан как единое целое, в котором у каждого своё место. Теперь можно переходить к самостоятельным исследованиям. Глава «Что можно найти на пляже после отлива?» увлекает даже взрослого. И это правильно: исследовать куда интереснее вместе!

Действительно большая и красивая книга подходит не очень-то читателям, которые пока пасуют перед большими текстами и не могут долго удерживать внимание, но любознательны, как все дети.

Камила де ла Бедуайер. На поиски кита. Удивительное путешествие по морю

Замечательно нарисованный большой виммельбух-квест. Осьминог Ося мечется в поисках своей пропавшей подруги, китихи Кити. Ему (то есть нам) предстоит исследовать океанские глубины, перезнакомиться с их обитателями в разных частях света и, выполнив задание, перейти на следующую страницу. Задания здесь есть простые (найти пропавшего близнеца рыбы-хирурга), а есть такие, где надо посчитать, как, например, большой тюлений заплыв. Тюлени разные, передвигаются каждый по-своему, и кто из них быстрее, нужно подумать. Придётся научиться ориентироваться в сторонах света, отличать Северный полюс от Южного, пользоваться картой (она есть на развороте в конце книги). Да, придётся учиться в каникулы. Но это будет весело и интересно!

Поразмыслить, освоить полезные навыки, пожить, как настоящий моряк.

Рикарду Энрикеш, Андре Летия. Океан. Морской словарь с историями и заданиями

Самый необычный словарь из всех, что можно представить. Помните из «Шерлока Холмса»? «В его безумии есть замысел». — «Скорее, в его замысле есть безумие». Одно чтение содержания здесь головокружительно, как вращающийся глобус: такой открывается огромный, невероятный мир! А вот и задание:

ПОКРУТИ ГЛОБУС. Найди названия самых крайних точек континентальной России — сколько среди них мысов и как они называются?

Однако замысел есть (хотя, возможно, он существует в воображении читателя). Многие слова морские, так сказать, в лоб: наветренная сторона, Северный морской путь, треска, широта и штиль. Или винт и верфь. Сардина и Саргассово море. Дрейк и дюны. Сигналы и сирены. Кракен, Магеллан и Наутилус. Морской дьявол и морской волк. Но какой же человек — хоть морской волк, хоть сухопутная крыса — станет читать словарь по порядку. Это, конечно, можно. Но это и необязательно! Наоборот, такой дрейф (или сёрфинг, кому как удобнее) интереснее всего! Сначала, конечно, хочется выбирать только знакомые явления. Луна и трубка, суеверие и торговка рыбой — что же такого нового сообщит нам о них автор? Ах да, ведь Луна — причина приливов и отливов. Тут и гравитационное поле, и отсылка к прохождению самой близкой к Земле точки, и задание. А это уже расписание лунных циклов (его нужно искать в Сети самим) и самостоятельные наблюдения. Сюда же и задание, например, нарисовать облака определённого вида. Что до суеверий, статья о них говорит и о непредсказуемости океана, порождающей страхи и слухи. Пример принадлежит Васко да Гаме, суеверному человеку, который, несмотря на свои страхи, благополучно привёл корабли к цели. Прямее метафоры нашей жизни и придумать нельзя. Тут и география, и социология (суеверие о женщинах на борту), и жизнеутверждение — как посмотришь, так и решишь.

А некоторые слова хочется узнать только потому, что уж очень они привлекательно звучат. Горгония, к примеру. До древнегреческих мифов отсюда рукой подать, а речь о морском обитателе.

Можно обнаружить и другую группу слов. Как будто морские, но… не только. По большому счёту, это то, что вообще стоит знать. В реальном мире желательно быть в курсе про авизо и мятежи, титанов и химер, галеты и Переславль Залесский.

Но и это не всё! Оказывается, с океаном связаны такие слова, которые в этом и не заподозришь!

Воронье гнездо, «Ма-а-ароженое!», поморские сказки, фаду и даже «эврика». Первое, между прочим, морской термин. Поморские сказки отправят читателя в библиотеку —изучать быт, нравы и фольклор жителей Белого моря. Ну, а Архимед выведет к Мёртвому морю.

После всего сказанного уже как-то неловко перечислять то, что наверняка есть в каждой уважающей себя книге такого типа. Игра в рыбалку, своя пиратская шляпа, модель лодки с реактивным мотором или перископа своими руками, яйца, которые не тонут (как у морских черепах, отложенным яйцам ведь предстоит добираться до берега и желательно не погибнуть!). Флажковые сигналы, морские узлы, и… а как вам задание завести друга? Только не пугайтесь, он водоплавающий.

Или такие задания:

РЕШИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ. В течение одной недели не используй привычную метрическую систему в своих разговорах. «Бабушка, обещаю, не уйду больше чем на пол морской мили!»

ТРУДИСЬ, МОРЯК. Чтобы представить хотя бы приблизительно всю тяжесть работы моряков, устрой дома уборку и мой полы во всём доме по часам. «В этом углу плохо помыто!»

Самое безумное в этом кругосветном путешествии: рассказанное — не то, что не всё. Так, малая часть.

Абсолютно головокружительная книга, которую стоит иметь в своей библиотеке любому, если он не морской огурец.