Выставка художника Василия Нестеренко открылась в Калуге

Калуга, , 16:50 — REGNUM В Калужском музее исзобразительных искусств открылась персональная выставка работ народного художника России Василия Нестеренко, сообщает 15 июля ТРК Ника.

Выставка открылась в рамках проводящихся в Калуге «Дней Москвы».

Работы художника посетители могут увидеть в экспозиции «Россия. Исторические и духовные рубежи», в которую включены как портретные и пейзажные полотна, так и живопись на исторические темы.

На выставке можно увидеть ставший уже легендарным триптих художника «Эхо войны», а также новые работы Нестеренко цикла «Сирийская земля».

Кроме того, здесь представлен ряд работ, которые расскажут гостям выставки о природе Алтайского края и Дальнего Востока.

Открытие выставки состоялось при участии представителей властей. Среди почетных гостей — министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин, директор объединенного музея-заповедника Виталий Бессонов, а также руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

Персональная выставка Василия Нестеренко продлится в Калуге до 19 августа.

Напомним, что Василий Игоревич Нестеренко — академик Российской академии художеств, член Союза художников, народный художник РФ, лауреат премии ФСБ России. Выставки его работ проходили во многих странах мира. Художник также принимал участие в росписи храмов, в частности Храма Христа Спасителя в Москве и Успенского собора в Дмитрове.