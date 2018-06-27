Рождественский раздор: Жириновский выступил против «курящих» памятников

Москва, , 14:25 — REGNUM Скромный памятник поэту Роберту Рождественскому, установленный недавно на его родине, в алтайском райцентре Косиха, неожиданно стал предметом нешуточных споров с ярыми сторонниками запретов публичного курения и употребления алкоголя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дело в том, что в одном из вариантов эскизов памятника его автор — Зураб Церетели — изобразил выдающегося советского поэта и автор текстов песен с сигаретой в руке. Но на торжественном открытии памятника бронзовый Роберт Рождественский предстал перед публикой некурящим. Это обстоятельство не ускользнуло от взгляда дочери поэта — Екатерины Рождественской.

В интервью «Комсомольской правде» она, рассказала, что скульптор Церетели сделал памятник по её просьбе и что отец действительно много курил, поэтому изображение сигареты было бы вполне уместным.

«Я буду первая, кто туда вложит сигаретку. Сейчас все борются с курением, но из песни слов не выкинешь <…> Я считаю, что должна быть какая-то историческая правда, и то, что сигареты нет, — это плохо. Это часть его работы. Кто-то из начальства сказал — убрать, но я считаю, что это неправильно», — заявила дочь поэта.

Сегодня, 27 июня, к обсуждению этого культурного события подключился лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он считает, что те, кто подкорректировал скульптуру поэта правильно сделали.

«Ну сколько можно под прикрытием известных людей пропагандировать алкоголь или табак? Может, Рождественский и курил много, но неужели это та деталь, которую непременно нужно увековечить в бронзе?» — заявил Жириновский.

Более того, он считает необходимым полностью исключить упоминание курения или распития спиртного в культуре, СМИ, рекламе, литературе и кино.

«Не пострадает художественный замысел без этого. Нужно понимать, что людям свойственно подражание. Все от мала до велика знают о вреде курения, но курит тем не менее треть населения! Как это объяснить? Именно желание подражать, соответствовать стереотипам, казаться мужественнее и тому подобное толкает миллионы к этой вреднейшей привычке», — заявил лидер ЛДПР, поясняя почему важно запретить пропаганду курения и других вредных привычек.

Напомним, литературный фестиваль Роберта Рождественского не первый год проходит на Алтае во всероссийском формате. По традиции, многие гости приезжают на малую родину поэта-шестидесятника — в село Косиха. В 2018 году самым знаменательным и запоминающимся событием стало открытие памятника Роберту Рождественскому, созданного скульптором Зурабом Церетели. Всего, по данным управления Алтайского края по культуре и архивному делу, мероприятия фестиваля посетили более 14 тысяч человек.