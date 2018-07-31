5 книг о природе для маленьких и больших

Елена Соковенина, , 10:32 — REGNUM

Книги о природе объединяют детей и взрослых даже, когда написаны для малышей. Дети чувствуют себя готовыми к важным вещам, а взрослые с радостью возвращаются в мир детства. Ведь именно в детстве человек обладает безграничным любопытством и готовностью познавать всё, что его окружает. Хотя, конечно, здесь появились оговорки. Теперь уже не редкость, когда вся детская любознательность замыкается на электронном устройстве. Но фокус в том, чтобы ребёнок сделал открытие: всё самое интересное находится снаружи. Шагни за порог, начни наблюдать — и мир окажется ярким, наполненным чудесами. Самыми что ни на есть реальными.

Катрин Виле. «Моя большая ферма». «Все четыре сезона»

Для самых маленьких читателей, которые пока только знакомятся с окружающим миром, вышли большие словарики-виммельбухи с очаровательными героями: домашними животными. «Моя большая ферма» и «Все четыре сезона» построены в форме игры: малышу здесь нужно рассматривать детали и искать героев, попутно открывая для себя новые предметы, животных, инструменты, явления природы. Например, кошка — старая знакомая, а тачка, элеватор, сено? А вот ещё бидон, коневозка, грабли. Ласточка — новая знакомая или старая? Рассматривая картинки и отвечая на вопросы «кто здесь?» и «что они делают?», получается не только выучить много новых слов, но прямо-таки придумать собственные истории. Что, между прочим, и рекомендуется: попробуйте выслушать то, что рассказывает малыш и предложить ему свои соображения. Получится очень познавательно и смешно.

Малышу будет легко запомнить подписи к картинкам, например: «На поле выращивают зерно, овощи и фрукты». Фразы не слишком длинные и не слишком короткие. Они пригодятся, чтобы строить собственную речь.

Ну, а между сюжетными картинками (даже, пожалуй, картинами) есть страницы с детальными пояснениями: что, где растёт в разные времена года. И если клубнику, редис и томат малыш уже может знать, как насчёт шпината, спаржи, рапса? А, скажем, подсолнух или ревень? Ведь это всё тоже растёт у нас!

Идея автора — немецкой художницы Катрин Виле, состояла в том, чтобы как можно раньше научить ребёнка бережно относиться к природе, жить с ней в гармонии, чувствовать себя её частью. Поэтому книги напечатаны на переработанном картоне. Страницы здесь серые, шероховатые, приятные на ощупь, а иллюстрации нарисованы биологически безопасными красками натуральных цветов.

0+

Мария Ана Пейше Диаш, Инеш Тейшера ду Розариу. Шагни за порог. Путеводитель по природе

Кто помнит учебники по природоведению? Примерно с таким учебником (только куда многограннее!) можно сравнить иллюстрированный путеводитель по природе, выпущенный «Самокатом» как раз к летним каникулам. Основная идея — научиться наблюдать и понимать родную природу. Похоже, книга незаменима для детей (и не только!), которые, кажется, уже окончательно поверили, что всё интересное живёт внутри планшета. Попробуй, объясни в наши дни, что для того, чтобы интересное оказалось в планшете, его сначала нужно найти в реальной жизни! Но, судя по всему, на этот раз должно получиться. Авторы книги призывают: стоит только шагнуть за порог, как окажется, что даже в ближайшей луже можно наблюдать кипучую жизнь. Не говоря уже про лес, парк, болото или дюны. И это не поэтически отвлечённые рассуждения. Хотя поэтичное отношение к окружающему миру, несомненно, важная часть книги, всё же издание посвящено навыкам практическим. Иллюстрированный путеводитель знакомит с растительным и животным миром, рассказывает, как разбираться в минералах, облаках, дождях и ветрах, морской и пресной воде, строении древесной коры, ориентироваться в лесу или вблизи водоёмов. И, конечно, не забывать про собственную безопасность. А заодно уметь грамотно пользоваться тем, что под рукой.

Помимо заданий по наблюдению за природой и инструкций по экспедициям (!), в книге есть поделки из природных материалов, игры в дождливый день, а также небольшой, но очень ёмко составленный справочник по самым важным именам и организациям в мире экологии. Первые систематизации растительного и животного мира Аристотеля и Линнея, первый российский эколог Карл Францевич Рулье, Всероссийское Общество Охраны Природы, Московский зоопарк, Красная Книга etc.

Издатели не ограничились переводом (книга португальская), а провели большую работу по адаптации содержания к природе средней полосы. При этом замыкать внимание только на хорошо знакомых ландшафтах тоже не стали. Интереснейшая глава посвящена воздушным и дыхательным корням растений (самые экзотические можно увидеть в ботанических садах).

Большой акцент сделан на наблюдении за животными. «Но их же нет!» — воскликнет городской житель. И ошибётся. За животными можно наблюдать где угодно. Надо только научиться это делать. Кстати, это целое искусство. По этой части книга напоминает естественнонаучную часть приключенческих книг прошлого. Помните всех этих следопытов и исследователей лесов и джунглей? Вот, примерно так.

А ещё есть очень неплохой словарь-справочник для начинающих биологов, экологов, натуралистов.

Тем, для кого окружающая среда уже стала серьёзным объектом исследования, приведены ссылки на сайты организаций, которые работают в России в области изучения и охраны природы и экологического просвещения.

Над изданием для русских читателей работали писатель Надежда Беленькая и эколог Елена Ванисова.

Ах да: это ещё очень красивая книга.

Рекомендуется всем людям примерно лет с десяти.

Александр Ткаченко. Байкал. Прозрачное чудо планеты

Говорят, мал золотник, да дорог. В этой небольшой книжке поместилась огромная история славного озера Байкал. Байкал, раскинувшийся на сибирских просторах — центр евразийского материка, самое большое и глубоководное озеро на планете. Важный источник пресной воды, уникальный биологический ресурс, овеянный древними сказаниями, историями и легендами. Не зря его почтительно называют морем. Вот на примере одной из таких историй — песни «Славное море священный Байкал», и рассказывается о том, как в древности перебирались через Байкал путешественники, какие ветра там дуют, что такое омуль и баргузин, о ветрах, о трёхстах реках, которые впадают в Байкал, Шаман-камне и древних богатырях, о шагающих деревьях, которые удивительным образом оказываются самыми что ни на есть реальными фактами. И, конечно, о животном мире этого невероятного места: байкальской нерпе, пресноводном тюлене, омуле и загадочной эпишуре — самом маленьком, но очень важном для экологии озера его обитателе.

Запомнить все эти факты ребёнку не составит никакого труда. Да и взрослый вряд ли сможет обойти книгу вниманием.

Интересный факт: средства на выпуск книги собирали всем миром. Зимой издательство «Настя и Никита» объявило сбор на одной из краудфандинговых платформ. Средства были собраны в считанные недели, и для того, кто читал книгу, это совсем не удивительно.

Рекомендуется читателям от 6 лет и до бесконечности.

Франсуа Лассерр. Музей живых насекомых

Совершенно неважно, любите ли вы насекомых, боитесь или относитесь к ним нейтрально. С этой книгой ни о каком «нейтрально» и речи не может быть. Что-то невероятное, где-то между ужасом и восхищением отзывается внутри, когда читаешь «Алая капля горечи» (это про ядовитую бабочку кровавую медведицу. Чувствуете, как захватывает дух?). Или «герой в плаще» (это совершенно неопасный, а наоборот, очень романтический липовый бражник). Или богомол с его ужасным, воистину наводящим страх образом жизни. Но речь не о том, чтобы пощекотать себе нервы.

Смотритель музея — а это его голосом разговаривает с нами автор — энтомолог-фанатик. Его не волнуют группы и классы. Он делится своим восхищением удивительным миром насекомых и показывает нам самых ярких его представителей. Эти чудные существа в чём-то напоминают технику — очень у них много интересных приспособлений! Да и само устройство организма насекомого порой похоже на механизм. Поэтому если с ним что-то стряслось, сложно сказать, что требуется, лечение или починка. Одна личинка ручейника чего стоит! А повадки? Система ориентирования у насекомых с их внешними и внутренними коммуникациями, невероятными превращениями — настоящие чудеса. О которых стоит узнать один раз, чтобы уверовать в такие вещи, которые раньше и в голову прийти не могли. Телепатия, система условных знаков, общение запахами — чего только не бывает у хитиновых!

Смотритель этого странного музея, как уже говорилось, не одобряет общепринятых классификаций и придумывает свои. Вот, скажем, модники. Или ядовитые — уж точно та классификация, которую стоит знать непосвящённым. Или герои маскарада — виртуозно мимикрируют эти ребята! Бабочку-шмелевидку не отличить то ли от шмеля, то ли от колибри, смотря по ситуации. Мрачный монстр оказывается беззащитной личинкой стрекозы. Её вид — впору в фантастическом триллере сниматься! — всего лишь защита. А гусеница-монстр — большая гарпия?

Чего не сделаешь, чтобы тебя не съели.

Странным образом мир насекомых напоминает наш, человеческий. Тут и социальное устройство, экстраверты и одиночки, и тщеславие, и власть, и амбиции. А уж общественные пороки, так просто один в один. Рабовладение, например. Или умение использовать соседа в своих интересах.

Очень полезный музей, как ни посмотри. Кто сказал, что параллельных миров не существует? Вот же он!

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