В Барнауле при поддержке СГК стартует проект «Культурные сезоны»

Барнаул, , 06:38 — REGNUM 19 мая в галерее «Нагорная» в Барнауле откроется уникальная выставка «Российские художники 50−60-х годов. Шедевры коллекций Алтайского края». Это мероприятие станет стартом масштабного проекта «Культурные сезоны», реализуемого при поддержке Сибирской генерирующей компании (СГК). Выставка проходит в рамках ежегодной всероссийской акции «Музейная ночь — 2018».

Как сообщает управление по внешним связям СГК, на этот раз в галерее будет представлена художественная коллекция Шипуновского краеведческого музея. На выставку были отобраны лучшие работы Заслуженных и Народных художников России, создававших свои произведения в 1950 — 1970-е годы. Это, в основном, крупные жанровые композиции так называемого социального заказа — портреты людей труда, творчества, выполненные с большим мастерством и на высочайшем профессиональном уровне. Имена художников, произведения которых вошли в экспозицию, являются золотым фондом российского искусства.

В программе вечера: экскурсии и лекции; иммерсивный перфоманс по мотивам рассказов Василия Шукшина и полотен российских художников 50−60-х годов; спектакль-фантазия на темы портретов и пейзажей, представленных на выставке; мастер-классы по рисованию и лепке; презентация проекта культурные сезоны (официальная страница в Инстаграм @cultseasons); инструментальная музыка из советских фильмов и другое.