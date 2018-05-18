Сергей Безруков исполнит роль Александра Пушкина в картине «Ленфильма»

Санкт-Петербург, , 15:42 — REGNUM Сергей Безруков сыграет роль великого российского поэта Александра Пушкина в фильме, который снимет студия «Ленфильм», в России картина выйдет под названием «Учености плоды», об этом 18 мая сообщил портал «Культуромания».

Глава студии Эдуард Пичугин добавил, что в зарубежный прокат лента выйдет под названием «В поисках Пушкина». Съёмки будут проходить в посёлке Пушкинские Горы, расположенном в Псковской области.

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что Сергей Безруков снимется в фильме Анны Матисон «Пушкин. Виски. Рок-н-ролл», в котором он сыграет талантливого гитариста, который не смог добиться мечты и стал злоупотреблять алкоголем.

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