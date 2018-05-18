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Еще две книги из России запрещены на Украине

Культура

Обе книги якобы являются «антиукраинской пропагандой»

Киев, 18 мая 2018, 15:24 — REGNUM  Книги «Московский Кремль» Елены Качур и «Симфония тьмы» Чингиза Абдуллаева были запрещены на территории Украины, сообщает 18 мая «112 Украина».

Согласно сообщению, государственный комитет телевидения и радиовещания Украины отказался выдавать разрешения на ввоз указанных книг из-за наличия в них «антиукраинской пропаганды».

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Напомним, на Украине принят закон, по которому любая литература из России, Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) должна сопровождаться рецензиями «компетентных экспертов». Эти «эксперты» должны оценивать наличие в книгах «антиукраинской» пропаганды, к которой относятся признание Крыма российским и поддержка независимости ДНР и ЛНР.

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Антироссийская пропаганда на Украине
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