Еще две книги из России запрещены на Украине

Киев, , 15:24 — REGNUM Книги «Московский Кремль» Елены Качур и «Симфония тьмы» Чингиза Абдуллаева были запрещены на территории Украины, сообщает 18 мая «112 Украина».

Согласно сообщению, государственный комитет телевидения и радиовещания Украины отказался выдавать разрешения на ввоз указанных книг из-за наличия в них «антиукраинской пропаганды».

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Напомним, на Украине принят закон, по которому любая литература из России, Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) должна сопровождаться рецензиями «компетентных экспертов». Эти «эксперты» должны оценивать наличие в книгах «антиукраинской» пропаганды, к которой относятся признание Крыма российским и поддержка независимости ДНР и ЛНР.

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