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Вышел трейлер техно-экшена «Кровоточащая сталь» с Джеки Чаном

Культура

Фильм является первой фантастической лентой в карьере известного актёра

Вышел трейлер техно-экшена «Кровоточащая сталь» с Джеки Чаном
Цитата из трейлера Bleeding Steel (2018) Trailer HD
В больнице

Лос-Анджелес, США, 18 мая 2018, 12:30 — REGNUM  Вышел трейлер фантастического фильма «Кровоточащая сталь» (Bleeding Steel), главную роль в котором сыграл Джеки Чан, ролик был опубликован 17 мая 2018 года на YouTube-канале Kinoafisha International.

Согласно синопсису, Джеки Чан играет роль опытного офицера спецназа, задача которого заключается в том, чтобы защитить одну молодую женщину. Полицейского не оставляет чувство, что он где-то встречал эту женщину раньше.

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Напомним, в роли режиссёра картины выступил китайский кинематографист Чжан Лицзя («Хризантема для зверя»), он же написал сценарий. Джеки Чан ранее заявил, что он, будучи уже немолодым, захотел сняться в фантастическом фильме с трюками, спецэффектами и экшн-сценами. Производством картины занимались компании Village Roadshow Pictures Asia и Heyi Pictures.

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