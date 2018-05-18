Милош Бикович получил ранение на съёмках фильма «Балканский рубеж»

Москва, , 11:45 — REGNUM Актер Милош Бикович, известный зрителям по фильму «Лёд», получил травму на съёмках новой картины «Балканский рубеж», ему потребовалась медицинская помощь, об этом 18 мая сообщил «Пятый канал».

Во время съёмок одной экшн-сцены Биковичу в голову попала гильза от крупнокалиберного пулемёта. В сеть попала фотография, на которой запечатлён процесс оказания актеру медицинской помощи.

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Напомним, над созданием фильма «Балканский рубеж» работает режиссёр Андрей Волгин. Картина рассказывает об операции, в ходе которой российские десантники в 1999 году захватили аэропорт «Слатина» города Приштина раньше британского подразделения KFOR.

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