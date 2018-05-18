В Москве открылся фестиваль польских фильмов «Висла»

Москва, , 13:48 — REGNUM В Москве 17 мая открылся 11-ый Фестиваль польских фильмов «Висла». В рамках смотра в кинотеатрах «Пять звезд на Павелецкой», «Иллюзион», «Октябрь», а также в «Кинозале Третьяковской галереи» и «Новом Пространстве Театра Наций» покажут более ста кинолент. Фестиваль продлится до 24 мая.

Открыл смотр биографический фильм Лукаша Пальковского «Лучше всех», который участвует в конкурсе художественных фильмов. Его представили герой картины Ежи Гурски и исполнитель главной роли Якуб Гершал. Также в конкурсную программу вошли картины:

«Амок» Катажины Адамик

«Дикие розы» Анны Ядовска

«Лесной королевич» Кубы Чекай

«Между словами» Урсулы Антоняк

«Однажды в ноябре» Анджея Якимовски

«Послеобразы» Анджея Вайда

«Птицы поют в Кигали» Иоанны Кос-Краузе и Кшиштофа Краузе

«Сердце любви» Лукаша Рондуда

«След зверя» Агнешки Холланд и Каси Адамик

«Я — убийца» Мацея Пепшица

«Примирение» Мацея Собещаньски.

Определять победителя конкурса будет жюри, в составе которого — кинокритик Виктор Матизен, актриса театра и кино Ольга Лапшина, а также кинорежиссёр, сценарист, писатель и актёр Михаил Сегал.

В рамках секции «Документальная Польша» зрители познакомятся с фильмом Марцина Борхардта «Бексиньские. Видеозвуковой альбом». Картина состоит из частных материалов из семейного архива художника и фотографа Здислава Бексиньского. Еще один фильм секции — «Млынарский. Финальная песня» Алиции Альбрехт. Картина состоит из последнего и очень личного интервью с поэтом Войцехом Млынарским, а также рассказов его близких друзей.

Специальным событием смотра станет секция «Независимая Польша», посвященная столетию восстановления независимости страны. В неё войдут фильмы «Канун весны» Филипа Байона, «Черный четверг. Янек Вишневски пал» Антония Краузе и «Город 44» Яна Комасы.

Еще одно нововведение фестиваля — секция «The best of Висла», на которой покажут лучшие картины прошлых выпусков смотра. Среди них — «Боги» Лукаша Пальковского, «Желание жить» Мацея Пепшици, «Искусство любви» Марии Садовской и «Последняя семья» Яна П. Матушиньского.

Совместно с Польским культурным центром в Москве «Висла» представит цикл «Театр на экране» в Новом Пространстве Театра Наций. А специально к Чемпионату мира по футболу в рамках фестиваля организуют блок фильмов «Мяч в игре!». Кроме того, с 19 по 20 мая на «Висле» пройдут утренние семейные сеансы. В их программу войдут приключенческий фильм Марты Карвовской «Двойные неприятности» и молодежный фильм-фэнтези Мариуша Палея «За голубой дверью».

В рамках специального показа в Третьяковской галереи организаторы фестиваля представят научно-фантастическую драму «Фотон» Нормана Лето, которого в этом году наградили Паспортом журнала «Политика» в области визуальных искусств.

После того, как фестиваль завершится в Москве, «Висла» посетит другие города России: Екатеринбург, Барнаул, Новороссийск, Тверь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Оренбург, Нижний Новгород, Великий Новгород, Торжок, Петрозаводск, Высоковск и Бийск.

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