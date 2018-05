Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт вновь сядет в режиссёрское кресло

Канны, Франция, , 10:16 — REGNUM Кристен Стюарт решила вновь вернуться к роли режиссёра фильмов, в основу её новой картины лягут мемуары Лидии Юкнавич «Хронологии воды» (The Chronology of Water), об этом 18 мая сообщил портал The Mary Sue.

Актриса и режисёр сделала соответствующее заявление в ходе благотворительного ужина, который прошел в рамках Каннского кинофестиваля. Стюарт сообщила, что она уже почти дописала сценарий к фильму.

Напомним, ранее Кристен Стюарт удивила публику Каннского кинофестиваля тем, что сняла туфли сразу после того, как закончила позировать для фотографов на красной дорожке. Таким образом она выразила протест против якобы существующего правила, согласно которому все женщины должны посещать церемонии в Каннах исключительно в туфлях.

