Оценки Юлии Самойловой на «Евровидении» объективные — опрос

Москва, , 09:21 — REGNUM Более трети граждан (36%) знают имя конкурсантки, представляющей Россию на конкурсе «Евровидение», они безошибочно назвали имя Юлии Самойловой. Голосование зрителей на «Евровидении» было более объективным, чем оценки жюри. Так считают 41% против 32%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Что касается объективности оценок российской певицы, то мнения жителей России разошлись. 28% опрошенных считают судейство честным, 26% — нет. При этом молодежная аудитория (18−24 года) склоняется к справедливости оценок выступления Юлии Самойловой. 39% заявили, что оценки были поставлены объективно.

Опрос проведен 14−15 мая 2018 года. Опрошены 2000 респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Статпогрешность не превышает 2,2%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, жители России начали терять интерес к конкурсу «Евровидение». Так, в 2018 году его посмотрели 16% граждан — в два раза меньше, чем в 2016 году (38%).

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