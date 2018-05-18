Жители России теряют интерес к «Евровидению»

Москва, , 09:19 — REGNUM Жители России начали терять интерес к конкурсу «Евровидение». Так, в 2018 году его посмотрели 16% граждан — в два разе меньше, чем в 2016 году (38%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Чаще всего музыкальный конкурс «Евровидение» смотрят женщины (21%) и люди старше 60 лет (24%). Значительно меньший интерес финал конкурса вызывает у мужчин и людей в возрасте от 35 до 44 лет (по 9%).

Опрос проведен 14−15 мая 2018 года. Опрошены 2000 респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Статпогрешность не превышает 2,2%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, большинство жителей России склоняется к справедливости оценок выступления Юлии Самойловой. 39% заявили, что оценки были поставлены объективно.

Подробнее: Оценки Юлии Самойловой на «Евровидении» объективные — опрос