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Составлен список самых грустных сцен в истории кинематографа

Культура

В него, в том числе, попали момент из анимационных фильмов «История игрушек» и «Приключения Паддингтона 2»

Составлен список самых грустных сцен в истории кинематографа
Цитата из м/ф «История игрушек 2». реж Джон Лассетер. 1999. США
Грусть Ковбоя Вуди

Лондон, 18 мая 2018, 08:49 — REGNUM  Эксперты британской газеты The Guardian составили список самых грустных сцен в истории кинематографа, в него попали как эпизоды из фильмов живого действия, так и сцены из анимационных лент, список был опубликован 17 мая на сайте издания.

Критики отметили сцены из мультфильмов «История игрушек 2» и «Приключения Паддингтона 2». Также в нём оказались моменты из фильмов «Ешь, молись, люби», «Клик: С пультом по жизни», «Крамер против Крамера», «Побудь в моей шкуре», «Оптом дешевле 2», «Манчестер у моря» и «Чужая».

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Напомним, ранее в СМИ опубликовали список лучших драматических фильмов про зомби. В него, в частности, попала лента Генри Хобсона «Мэгги» («Заражённая») с Арнольдом Шварценеггером и Эбигейл Бреслин.

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