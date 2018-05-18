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В Киеве проведут расследование по пожару в двух исторических зданиях

Культура

Депутаты столицы считают, что пожар был подстроен

В Киеве проведут расследование по пожару в двух исторических зданиях
Иллюстрация: Wallspaper.ru
Пожар

Киев, 18 мая 2018, 08:44 — REGNUM  Прошлогодний пожар в исторических зданиях в Киеве будут расследовать депутаты Киевского городского совета, сообщает 18 мая «Укринформ».

Согласно сообщению, одно здание расположено на территории памятника ландшафта и истории местного значения «Исторический ландшафт Киевских гор и долины. Днепр», второе является памятником архитектура и градостроительства местного значения. Оба здания в 2017 году горели. По мнению депутатов, пожар был подстроен, чтобы вывести здания из эксплуатации.

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Напомним, в Николаевской дороге почти разрушены дороги к трем туристическим достопримечательностям: «Еланецкая степь», Прингельский ландшафтный парк и Актовский каньон. Без ремонта данные дороги разрушатся через год.

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