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Риз Уизерспун снимет фильм о Мартине Навратиловой и ЛГБТ

Культура

В фильме будет показана роль спортсменки в формировании данного движения

Лос-Анджелес, США, 18 мая 2018, 08:18 — REGNUM  Продюсер и актриса из США Риз Уизерспун будет продюсером проекта документального фильма о бывшей первой ракетке мира Мартине Навратиловой, об этом 17 мая сообщил портал NewNowNext.

Отмечается, что фильм будет сфокусирован на том, чтобы показать роль 61-летней Навратиловой в формировании и продвижении движения ЛГБТ. Производством картины будет заниматься компания Hello Sunshine. В проекте также участвуют журналисты Гленн Гринвальд и Сюзанна Гилберт.

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Напомним, Мартина Навратилова была одной из первый спортсменок, которая открыто призналась в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. В 2014 году в Нью-Йорке она официально оформила отношения с моделью Юлией Лемиговой.

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