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Сознание героя «451 градус по Фаренгейту» изменит чтение Достоевского

Культура

Режиссёр Рамин Бахрани рассказал журналистам о некоторых нюансах создания картины

Москва, 18 мая 2018, 07:58 — REGNUM  Создатель фильма «451 градус по Фаренгейту» Рамин Бахрани признался, что у него не получилось бы снять фильм без обращения к творчеству Федора Михайловича Достоевского, об этом он рассказал в интервью журналистам «Известий», которое было опубликовано 18 мая 2018 года.

Бахрани рассказал, что в новом фильме, снятом по роману Рэя Бредбери, главный герой преображается после прочтения повести «Записки из подполья». Режиссёр рассказал, что сначала он хотел использовать «Войну и мир» Льва Толстого, но у главного героя не получилось бы спрятать этот роман в кармане куртки из-за его размера.

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Напомним, премьера новой экранизации «451 градус по Фаренгейту» пройдёт в России 20 мая 2018 года. Роль «пожарного» Гая Монтэга исполнил актер Майкл Бакари Джордан («Чёрная пантера», «Крид: Наследие Рокки»).

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