Американская Johnson & Johnson поможет защитить «Терракотовую армию»

Сиань, Китай, , 05:21 — REGNUM Музей мавзолея императора Цинь Шихуанди в китайской провинции Шэньси на северо-западе Китая и китайская дочка зарегистрированной американской фармацевтической компании Johnson & Johnson начали совместный проект по защите культурных реликвий, сообщает 17 мая агентство Синьхуа.

Музей и сианьская компания Xi'an Janssen Pharmaceutical Ltd. ведут сотрудничество по вопросу защиты «Терракотовых воинов» еще с 2000 года, пройдя три этапа сотрудничества. Четвертый этап стартует в 2019 году и продлится пять лет. Исполнительный вице-президент компании Johnson & Johnson Хоакин Дуато заявил, что компания и дальше будет использовать медицинские инновации и экспертизу в деле сохранения культурных реликвий.

Как сообщало ИА REGNUM, один из посетителей выставки «терракотовых воинов» в Филадельфии украл большой палец одного из экспонатов, что вызвало бурю негодования со стороны Департамента культурного наследия провинции Шэньси.

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