Российская короткометражка получила приз в Каннах

Канны, Франция, , 05:24 — REGNUM Короткометражный фильм «Календарь» российского режиссера Игоря Поплаухина получила приз Cinéfondation в рамках кинофестиваля в Каннах, сообщает официальный сайт кинофестиваля.

Российская кинокартина разделила второе место с фильмом «Шторм в нашей крови» китайского режиссера Шен Ди. Первое место завоевал короткоментражный фильм из Чили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 мая на кинофестивале в Каннах прошел показ короткометражных фильмов российских режиссеров Игоря Поплаухина и Михаила Бородина.

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