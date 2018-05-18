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Российская короткометражка получила приз в Каннах

Культура

Приз за второе место российская кинолента разделила с китайской

Канны, Франция, 18 мая 2018, 05:24 — REGNUM  Короткометражный фильм «Календарь» российского режиссера Игоря Поплаухина получила приз Cinéfondation в рамках кинофестиваля в Каннах, сообщает официальный сайт кинофестиваля.

Российская кинокартина разделила второе место с фильмом «Шторм в нашей крови» китайского режиссера Шен Ди. Первое место завоевал короткоментражный фильм из Чили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 мая на кинофестивале в Каннах прошел показ короткометражных фильмов российских режиссеров Игоря Поплаухина и Михаила Бородина.

Читайте ранее в этом сюжете: В Каннах показали короткометражные фильмы российских режиссёров

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