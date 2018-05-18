Проделки Шульца, или Киноклюква в соляре для тех, кто в танке

Марина Александрова, , 09:37 — REGNUM

Неправда, что все сотворяется любовью. Некоторые творения (или лучше назвать их натворениями?), похоже, создаются исключительно из ненависти. И это далеко не только какие-нибудь страшные черные или коричневые книги, которые потом вносятся во всякие суровые реестры. Иногда это вещи, к которым нет никаких претензий у закона. Попросту нет такого закона, который бы запрещал нарочитый трэш, старательную имитацию кромешной бездарности, смачный плевок в душу читателя или зрителя из-за румяной улыбчивой маски: «Пипл, ты хаваешь всякие помои? Ну, вот и это давай живенько хавай. Не обляпайся!»

Ну, то есть, это я предполагаю, что мотивация у людей, натворивших фильм «Танки», была именно такой — ненависть к массовому зрителю, снова и снова голосующему деньгами за фильмы по комиксам о супергероях, и желание изящно над этим зрителем поиздеваться — за его же счет. Хотите комикса — будет вам комикс. Причем не абы какой, а бессмысленный и беспощадный. Не на манер «Дэдпула», конечно, — с точки зрения приличий здесь все нормально, в наши дни вряд ли кого особо смутит нагая нимфа в лесном озере, вид сзади, да и выражаются герои культурно, без особой языковой экспрессии (то, что они в принципе ведут себя, как мороженые селедки с суконными языками, — другой вопрос). Но логики, смысла и правдоподобия здесь не больше, чем в рисованных историях на околотанковую тематику, которые мне невольно вспомнились. Был такой культовый инди-продукт британских авторов — Tank Girl. На страницах этой развеселой панкухи кто только не появлялся — от разумных антропоморфных кенгуру до чертей и инопланетян. Танки там тоже были — как минимум, один. По всему этому, кстати, однажды нечаянно сняли кино, с треском и грохотом провалившееся в прокате, как танк на хлипких мостках. Жаль, ибо первоисточник был забавным и забористым.

Кстати, в фильме Кима Дружинина девушка в танке тоже присутствует. Правда, в отличие от отвязной Ребекки из комиксов, она там отнюдь не за главную. Она там вообще на птичьих, точнее заячьих, правах. Ну, это ведь ужасно ново и свежо, когда на бороздящем просторы космическом корабле или там в строго секретной военной экспедиции вдруг обнаруживается юная ушастая особа. Причем то, что она там появится, ясно с первого же грозного окрика: «Ты никуда не поедешь!» Несмотря на то, что в первых кадрах красавица в комбинезоне бойко тычет указкой во что-то очень важное и железное, в дороге она играет роль по большей части страдательно-романтическую — до самого своего полуфинального звездного выхода. Вероятно, оглоушивание вражеских лазутчиков с одного удара лопатой входило в профессиональную подготовку каждого советского инженера-металлурга. Или это результат физкультурной практики с веслом?

И это только цветочки! Всю дорогу из Харькова в Москву и от завязки до развязки авторы честно выполняют взятое на себя обязательство — намотать на гусеницы фильма абсолютно все возможные и невозможные нелепые штампы. Если немецкие шпионы-диверсанты, то непременно либо похожие на упырей, либо лысые, либо то и другое сразу. Сказано же — не верь рыжему да плешивому (маленький спойлер)! Какие немецкие диверсанты целыми отрядами, да еще на мощных мотоциклах, в 1940 году? А вот такие. Страшные, черно-бледные, лысые. И ужасно глупые — совсем как мистер Фикс из любимого мультсериала моего детства.

Вообще если сравнивать с чем-то «Танки», то не с «Танкисткой» и не с, упаси боже, «Безумным Максом», а именно с этим уморительным австралийским мультсериалом по очень отдаленным мотивам Жюля Верна. Во-первых, эти самые мотивы, такие отдаленные, что ни в какой бинокль не разглядишь. Думаю, славный конструктор «тридцатьчетверок» Михаил Кошкин даже в гробу не переворачивается, ибо реальную историю танкового пробега 1940 года в сюжете этой гигантской клюквы-мутанта опознать было бы невозможно даже непосредственным участникам событий. Во-вторых, сверхзадача: добраться из пункта А в пункт Б за строго определенное время — иначе амба. В третьих, злобные враги, чинящие козни, а также разные не нужные героям встречи и превратности судьбы, причем все это преодолевается играючи, весь список потерь — автомобиль сопровождения, несколько капель крови, гимнастерка с документами и одна дружба. Даже взявшие сперва героев в плен с самыми зловещими намерениями разбойнички (носящие белогвардейскую форму и 20 лет скрывающиеся от НКВД за ржавым забором в типичном постапокалиптическом стиле) в итоге оборачиваются чуть ли не братьями дорогими. И даже самый настоящий фантасмагорический ночной бой с целым армейским подразделением для пестрой (и совершенно невоенной!) компании оказывается пустяком. Это в реальности, без всяких десантов-диверсантов, одичавших казачков и прочих «проделок Шульца», настоящему Михаилу Кошкину триумфальный пробег прототипных «тридцатьчетверок» стоил, в конечном счете, жизни. Нет, не бандитская пуля — пневмония, заработанная на мартовских стылых болотах, где вряд ли захотелось бы поплескаться нагой красавице…

Ну так, может, это просто комедия? Но, не говоря уж о полной неуместности комикования в этом конкретном случае, в комедии вообще-то должен быть юмор. Кроме нелепых ситуаций, совершенно никак не обыгранных комически и остающихся просто нелепыми и неправдоподобными, шутка была мною замечена только одна. Местный представитель «органов», слыша дикую канонаду из логова постапокалиптических казачков (с логовом этим он жил рядом, похоже, годами, не подозревая о его существовании), вопит в трубку: «Да что я могу тут сделать один?! Стрельба такая, словно наш гордый «Варяг» не сдается!» Ха-ха.

Ну ладно, допустим, это просто комедия положений, без всяких. Но тогда выходит, что симпатичный, храбрый и вовсе не похожий на ставший штампом образ «кровавой гэбни» офицер НКВД — тоже шутка. И разговор Кошкина с расчехлившимся шпионом о патриотизме и бескорыстном служении народу — пародия. Потому что как-то странно — в большей части фильма с особым цинизмом издеваться над историческими фактами и здравым смыслом, а в чем-то следовать правде и разговаривать со зрителем всерьез. Зритель уже не поверит и сочтет советский патриотизм и нормального человека в НКВДшной форме такой же клюквой, как и все остальное. В этом, что ли, была цель?

Надеюсь все же, что такой эффект не был предусмотрен, что высмеивались в фильме не патриотизм и не вменяемость «человека с ружьем», а, как сказано было вначале, всего лишь любовь массового зрителя к кинокомиксам. А между тем комиксы как жанр вовсе ни в чем и не виноваты. Это всего лишь контейнер, в который можно поместить абсолютно любое содержание, хоть «Капитал» Маркса (я не шучу, видела такую книжку в магазине). Но даже комикс приключенческий может быть совсем неглупым. Да и отнюдь не только комиксы смотрит массовый зритель. Не стоит вымещать какие-то профессиональные обиды на зрителе, иначе выйдет, как у одного литератора-антисоветчика, который на старости лет заявил, что всю жизнь с коллегами целил в коммунизм, а попал почему-то в Россию. Стоит целиться с умом и не палить куда попало и сгоряча — особенно если ты в танке.

А может быть, все гораздо проще и фильм «Танки» — это самая обыкновенная халтура, выпущенная при поддержке Министерства культуры. Не первая и, увы, скорее всего, не последняя. Но может быть, все же настанут времена, когда государство будет поддерживать что-то более-менее приличное в жанре историко-патриотического кино, а на нелепые поделки и вампуки будут собираться деньги посредством краудфандинга? Не наоборот.

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