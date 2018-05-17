Лицом к лицу с войной и памятью. Размышления над старыми диафильмами

Москва, , 20:38 — REGNUM О патриотическом воспитании сегодня говорят много. Прежде всего, это связано с памятью о Великой Отечественной войне. Создано движение «Юнармия», снова, как когда-то в СССР, ребята несут почетную вахту у Вечного огня, у братских могил и у памятников советским воинам, участвуют в игре «Зарница» и в поисковых экспедициях на местах боёв, где остались незахороненные останки пропавших без вести. К сожалению, в школах сейчас так называемые «уроки мужества» и другие патриотические мероприятия проводятся чаще всего силами энтузиастов. Где нет таких энтузиастов, там все куда сложнее.

В советские времена не было недостатка в материалах о войне, о подвиге советского народа, о пионерах-героях. Рассказы о войне печатали детские журналы, издавались книги, в ТЮЗах ставились спектакли, практически в каждой школе был музей, где на почётном месте можно было увидеть личные вещи погибших на фронте, фотографии героев, их именами называли школы, не знать историю «своего» героя было, в общем-то, неприлично.

Хорошим подспорьем для «уроков мужества», которые проводились не только ко Дню Победы или к славным датам вроде прорыва блокады Ленинграда или годовщины Сталинградской битвы, были диафильмы. Существуют гигантские архивы военных фотографий, эти кадры гораздо лучше смотреть так, как есть, словно листая альбом. Если фотоматериалы вкраплены в кинофильм, на них трудно задержать внимание, особенно детям. Просматривая же диафильм, не спеша и вдумчиво, можно словно бы заглянуть в глаза запечатленным на фото людям, впитать каждую деталь.

Подборки фотографий, собранные в диафильмы, производят сильнейшее впечатление. Тут и страдания жертв фашизма, и трудовой подвиг народа, и боевое мужество, и горе не дождавшихся близких с войны, и благодарность потомков. И все это не слова — слов минимум — а живые документальные образы, искренние и врезающиеся в память. От них не отмахнешься, мол, «да кино это всё!»

Правда, вспоминая своё советское детство, я не могу вот так сразу припомнить диафильмы о войне, победе и памяти. Они выпускались, но вот доходили ли до маленького зрителя? В нашей семейной фильмотеке, довольно обширной, их не было, хотя семья была патриотичной, отец, обычно стоявший за диапроектором, прожил в Ленинграде всю блокаду и отдал всю свою взрослую трудовую жизнь армии. В школе тоже отдавали предпочтение учебным фильмам или телепередачам — и на уроках истории, и на «классных часах» и на тех же «уроках мужества». Сложно сказать, в чем была причина. В том, что детям сложно воспринимать чёрно-белые кадры? В слишком сухом изложении, в недостатке художественных средств, в том, что материал не обыгрывался, не помещался в современную «рамку» (например, военные кадры дети могли бы видеть глазами вымышленных персонажей — современных школьников, которые узнают о прошлом страны)? Может быть. А может быть, к патриотическому воспитанию — особенно в последние советские десятилетия, относились уже формально и с прохладцей. Школа или магазин могли даже закупить патриотические диафильмы и другие материалы «по списку», но они пылились и высыхали где-то на полке. Не то чтобы кто-то напрямую пытался творить саботаж, просто, когда делаешь что-то «для галочки», то делаешь это плохо.

Просматривая сейчас эти старые диафильмы, мне сложно представить, как дети, выросшие на них, могли потом становиться рвачами, ворами, лжецами, ненавистниками своей Родины. Как могли забыть о подвиге отцов и дедов и не рассказывать о нём своим детям. Как смогли допустить, чтобы кадры из этих диафильмов, посвящённые всемирной благодарной памяти о подвиге советского народа, оказались устаревшими? Нет, не помнит мир спасённый, а если и помнит, то как сквозь сон, эта вялая память не в силах помешать сносу памятников или их осквернению, фашистским шествиям на улицах когда-то освобождённых советскими солдатами городов, где почти каждая улица полита их кровью.

Значит, не смотрели. А если и смотрели, то не видели, скучая под казённые комментарии учительницы или пионервожатой. Ведь даже самого лучшего диафильма, фильма или книги самих по себе для воспитания недостаточно, нужен еще неравнодушный и талантливый взрослый. Где же гарантия, что современное патриотическое воспитание не окажется вот таким же — бескрылым, казённым, лишённым энергии, вводимым там и тут просто потому, что это «так надо», «такой тренд»? На смену диафильмам сейчас пришли компьютерные презентации — с движущимися картинками, трехмерной инфографикой и прочими завлекательными вещами. Но проблема чуткого и мудрого воспитателя, обладающего не только живым патриотическим чувством, но и чувством меры, такта и вкуса, осталась. Вернее, проблема острой нехватки таких людей. Иначе почему каждый год в преддверии Дня Победы в сеть попадают всё новые и новые «праздничные» материалы, над которыми непонятно, то ли смеяться, то ли рыдать? Странные, почти кощунственные поделки на конкурсы, авторам которых никто не указал на их ошибку, неудачные костюмированные представления, танцевальные номера на грани фола… На этом фоне старые диафильмы кажутся образцом вменяемости и достоинства. Но нельзя ведь жить только на старых материалах, пусть и очень хороших! И никакие парки «Патриот», демонстрирующие самую современную военную технику и оснащённые самой современной оргтехникой для экскурсий, не смогут заменить живых патриотов, желающих передать детям огонь своей души, научить их любить Родину не только по праздникам или от присяги до дембеля.

Великая война и великая Победа всё дальше уходят в прошлое. Тем большие усилия нужны для того, чтобы сохранить память о ней — в том числе и при помощи фотоматериалов. Интерес к Великой Отечественной войне, несмотря на её отдаленность, не может быть абстрактно-историческим — пока на Земле не покончено с войнами, с новыми ядовитыми ростками фашизма, с хищническими аппетитами сильных мира сего. Память о Великой Отечественной — не только средство связи поколений, но и источник сил для противодействия злу, для борьбы за выживание не только России, но и Человечества.

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: Художник Вениамин Лосин — богатырь из непричесанного детства