В тамбовский Мичуринск с ответным визитом прибыла делегация из Мунстера

Тамбов, , 19:05 — REGNUM Сегодня начался официальный визит в Мичуринск Тамбовской области делегации из города Мунстер (Германия, Нижняя Саксония), сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Программа пребывания гостей рассчитана на пять дней.

Делегацию возглавляет бургомистр города Мунстер Кристина Флекенштайн. В ее состав входят шесть человек — общественные и политические деятели города.

В ходе визита гостей познакомят с научным, культурным и социально-экономическим потенциалом наукограда. Кроме того, представители делегации встретятся с родственниками солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны в немецких лагерях Берген-Бельзен и Витцендорф, которые находились на территории Нижней Саксонии, недалеко от Мунстера.

Программа визита открылась встречей делегации с главой города Мичуринска-наукограда РФ Александром Кузнецовым. Гостям презентовали потенциал научно-выставочного центра города, достижения мичуринской науки, а также уникальные, экологически чистые продукты питания, которые производятся в наукограде. Сегодня делегация посетила Мичуринский государственный аграрный университет, а также встретилась с найденными поисковиками родными солдат из Жердевского, Мучкапского, Мичуринского районов, погибших в годы Великой Отечественной войны в Германии.

Кроме того, запланировано посещение музеев, храмов, драматического театра Мичуринска. Кроме того, делегация примет участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию 50-летнего юбилея хореографической школы и ансамбля «Росинка».

Следует отметить, что визит немецкой стороны стал ответом на посещения Мунстера мичуринцами в апреле-мае текущего года. Так, с 18 по 28 апреля делегация Тамбовской области, в составе которой — представители Тамбовского регионального отделения общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», педагоги и учащиеся школы №7 города Мичуринска, посетили город Мунстер.

Они побывали на мемориальном комплексе Берген-Бельзен, где в братских могилах кладбища Хёрстен покоятся около 50 тыс. советских солдат. Поисковым отрядом «Надежда» школы №7 города Мичуринска собраны материалы о 347 узниках лагеря — уроженцах Тамбовской области. Мичуринцы доставили памятный знак тамбовчанам, погибшим в концлагере Берген-Бельзен.

Торжественное открытие памятной плиты, на которой высечена надпись «Там, где память — смерти нет. Тамбовщина помнит своих сыновей», состоялось 7 мая с участием уже другой делегации из Мичуринска. Сама плита была изготовлена на средства президентского гранта, который получило областное поисковое движение в рамках реализации проекта «Мы пишем ваши имена» в номинации «Сохранение исторической памяти».

В памятных акциях, приуроченных к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие консул России в Гамбурге Дмитрий Улитин, заместитель главы администрации города Мичуринска Сергей Гридчин, заместитель бургомистра города Мунстер господин Энгел, директор, преподаватели и учащиеся реальной школы города Мунстер.

Прикрепив на груди традиционные георгиевские ленточки, более ста человек прошли в «Бессмертном полку» в Берген-Бельзене. Шествие проследовало по кладбищу советских военнопленных Хёрстен, где покоится прах 345 тамбовчан. Участники «Бессмертного полка» несли в руках портреты и плакаты с фамилиями тамбовских участников Великой Отечественной войны.

Отметим, дружеские отношения между Мичуринском и Мунстером длятся уже более 25 лет. За это время налажены тесные контакты между представителями культуры и образования.