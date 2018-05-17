Дни Тамбовской области в Москве откроются концертом

Тамбов, , 18:47 — REGNUM Сегодня в 19 часов в Московском международном Доме музыки состоится торжественная церемония открытия Дней Тамбовской области, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

В честь этого события выдающиеся мастера искусств дадут большой гала-концерт «Тамбовский венок С.В.Рахманинову», посвященный 145-летию со дня рождения композитора.

Зрители смогут познакомиться с тамбовской культурой и увидеть выступления лучших творческих коллективов и исполнителей. В их числе и всемирно известный музыкант Николай Луганский, творчество которого неразрывно связано с Тамбовщиной. Знаменитый пианист является художественным руководителем Международного фестиваля имени Рахманинова. За большой вклад в создание, становление и развитие Музея-усадьбы Сергея Рахманинова Николаю Луганскому присвоено звание почетного гражданина Ивановки.

Перед зрителями столицы также выступят народный артист РФ Юрий Томилин, актер Вячеслав Шолохов, заведующий кафедрой специального фортепиано ТГМПИ имени С.В.Рахманинова Вадим Галушка, солисты «Тамбовконцерта», представители Тамбовского колледжа искусств, учащаяся детской музыкальной школы №2 имени В.К.Мержанова Анастасия Тюрина, а также камерный хор им. С.В. Рахманинова, ансамбль скрипачей Тамбовского колледжа искусств, ансамбль классического танца «Вдохновение», ансамбль русских народных инструментов квартет DoMiNo.

Отметим, что с творчеством тамбовских мастеров искусств столичные зрители хорошо знакомы. Артисты ежегодно выступают на лучших сценических площадках Москвы. Дни Тамбовской области будут способствовать дальнейшему укреплению культурных связей между творческими коллективами, концертными организациями и учреждениями искусства нашего края и столицы.