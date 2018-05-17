Варварская застройка Керчи уничтожает древние памятники

Керчь, Крым, , 17:57 — REGNUM Строительство жилого многоэтажного дома в Керчи может разрушить древнюю гробницу античного Пантикапея — Склеп Деметры. Но суды пока на стороне застройщиков. Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщила гендиректор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам специалиста, жители Керчи неоднократно заявляли об опасности разрушения уникального памятника античной погребальной архитектуры и живописи.

«Рядом со склепом строится трёхэтажное здание. Если, не дай бог, там что-то случится, то склепу и всей нашей сохранённой и законсервированной фреске придёт конец. Местные жители на нашей стороне, но мы проигрываем суды», — отметила специалист.

Она также сообщила, что представители Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника направили все возражения в соответствующие федеральные службы, которые выразили готовность помочь разрешить ситуацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2018 года крымские учёные сообщили об обрушении облицовки арочного свода южных ворот древней крепости Ени-Кале, построенной турками-османами в XVIII веке из-за сейсмической активности Керченского полуострова, а также колебаний почвы вследствие техногенных причин.