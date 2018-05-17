Генри Кавилл рассказал о том, почему он не сбрил усы на съемках фильма DC

Лос-Анджелес, США, , 15:56 — REGNUM Генри Кавилл рассказал поклонникам о том, почему он не стал сбривать усы ради съёмок в фильме «Лига Справедливости», он раскрыл тайну, когда давал очередное интервью журналистам, слова актера 17 мая передал портал Popcornnews.

Кавилл сказал, что использовать накладные усы на съёмках фильма «Миссия невыполнима: Последствия» было бы просто невозможно — их бы попросту сдуло. К тому же, к этому моменту он уже закончил свою часть работы над «Лигой справедливости» и никак не думал, что ему вновь придётся вернуться на съёмочную площадку этого фильма DC.

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Напомним, из-за того, что Генри Кавилл не мог сбрить растительность на лице, создателям «Лиги справедливости» пришлось убрать её при помощи компьютерных технологий. Получилось не очень хорошо. Некоторые фанаты впоследствии показали, что данная работа могла быть проведена более качественно для фильма с бюджетом $300 млн.

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