52% калужан участвовали в выборе территорий для благоустройства

Калуга, , 14:53 — REGNUM В Калужской области почти 250 тыс. жителей приняли 18 марта участие в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Как сообщили 19 марта корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, жителям одиннадцати муниципалитетов было предложено самим определить, какие из проектов благоустройства необходимо реализовывать в первую очередь.

В голосовании участвовало шесть городов с численностью населения более 20 тыс. человек: Калуга, Обнинск, Малоярославец, Людиново, Киров, Балабаново. Так же выбирали территории ещё в пяти населенных пунктах: Белоусове, Детчине, Перемышле, с. Восход Жуковского района, посёлок Еленский Хвастовичского района.

Количество избирателей, проживающих в городах-двадцатитысячниках (без учета молодежи от 14 до 18 лет), составляет 475 884 человек или 59,3% от общего числа избирателей в регионе (801 886 человек). Всего в области за проекты благоустройства проголосовали 249 639 человек, из них молодежь в возрасте от 14 до 18 лет — 16 652 человек.

Самыми активными стали малоярославчане, где за общественные территории проголосовали более 62% горожан. Общий процент жителей области, принявших участие в рейтинговом голосовании — 52%.

Всего на голосование были вынесены дизайн-проекты 68 пространств, среди которых парки, скверы, аллеи, набережные, пешеходные зоны. Кроме того, в бюллетенях была предусмотрена пустая строка, в которую граждане могли вписать иной объект по благоустройству.

Итоги рейтингового голосования счётные комиссии подведут до 21 марта. После этого будет определен окончательный перечень благоустраиваемых общественных территорий. Проекты-победители, набравшие наибольшее количество голосов, начнут реализовывать в 2018 году.

Министр строительства и ЖКХ Калужской области Егор Вирков, подводя предварительные итоги голосования, отметил, что результаты выбора жителей воплотят в ближайшие несколько лет и сохранятся они на долгие годы. Также он обратил внимание на активную позицию молодежи, которой предстоит пользоваться закладываемыми сейчас основами комфорта.

«В рейтинговом голосовании приняли участие почти 17 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. Это говорит об активной жизненной позиции. Я уверен, что их неравнодушие в этом вопросе будет способствовать дальнейшему преображению наших городов и сел», — сказал Вирков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рейтинговом голосовании могут участвовать не только совершеннолетние, но и подростки от 14 до 18 лет. На избирательных участках калужанам также предложат принять участие в викторине, которая будет организована в рамках рейтингового голосования Ассоциацией ТОС города Калуги. По итогам викторины горожане смогут получить поощрительные подарки, среди которых телевизоры, планшеты, смартфоны и легковой автомобиль.

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