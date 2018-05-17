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Вышел трейлер байопика о жизни певицы Уитни Хьюстон

Культура

Снимал картину режиссёр Кевин Макдональд

Лос-Анджелес, США, 17 мая 2018, 14:28 — REGNUM  Кинокомпании Miramax и Roadside Attractions выпустили трейлер документального биографического фильма о жизни певицы Уитни Хьюстон, ролик был опубликован 16 мая на YouTube-канале JoBlo Movie Trailers.

Снимал фильм режиссёр Кевин Макдональд, известный зрителям по фильмам «Орёл девятого Легиона» и «Последний король Шотландии». При создании картины он использовал уникальный материал — архивные видеозаписи, интервью с близкими певицы и невыпущенные песни.

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Напомним, Уитни Хьюстон скончалась 11 февраля 2012 года, её обнаружила в ванной её тётя Мэри Джонс. Согласно выводам следствия, причиной смерти певицы стало употребление наркотиков.

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