Четверг, 17 Мая 2018 года
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Ушел из жизни один из старейших актеров Голливуда Джозеф Кампанелла

Культура

За свою карьеру актер снялся в более чем 200 фильмов и сериалов

Лос-Анджелес, США, 17 мая 2018, 14:22 — REGNUM  В США на 94-м году жизни скончался актер Джозеф Кампанелла, сообщает Variety со ссылкой на родственников артиста.

По их словам, актер умер в своем доме в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Причина смерти не сообщается. У Кампанеллы осталась жена, семь детей и восемь внуков.

За свою карьеру актер снялся в более чем 200 фильмов и сериалов, а также озвучил десятки мультперсонажей.

Среди самых популярных кинолент, в которых снялся Кампанелла — «Завтра наступит сегодня», «Крутой Уокер», «Она написала убийство». Также он озвучил мультсериалы «Человек-паук» и «Бэтмен».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США в возрасте 86 лет скончался известный американский режиссер чешского происхождения, обладатель двух «Оскаров» в номинации «лучший фильм года» Милош Форман.

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