Вскоре появятся новые фильмы по романам Сергея Лукьяненко

Санкт-Петербург, , 14:09 — REGNUM Мир увидит новые фильмы, в основе которых лежат произведения Сергея Лукьяненко, писатель сообщил об этом 16 мая в интервью журналистам «Пятого канала».

Лукьяненко сказал, что он не может разглашать информацию по этому поводу, однако сообщил, что к нему постоянно поступают предложения от российских и западных студий и некоторые проекты в ближайшее время получат «зелёный свет».

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Напомним, премьера фильма «Черновик» в Российских кинотеатрах пройдёт 25 мая 2018 года. Фильм рассказывает о том, как парень по имени Кирилл оказывается в ситуации, когда его забывают родные, близкие и друзья. В какой-то момент Кирилл получает доступ к параллельным мирам.

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