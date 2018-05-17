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Вскоре появятся новые фильмы по романам Сергея Лукьяненко

Культура

Писатель рассказал журналистам о некоторых перспективах

Санкт-Петербург, 17 мая 2018, 14:09 — REGNUM  Мир увидит новые фильмы, в основе которых лежат произведения Сергея Лукьяненко, писатель сообщил об этом 16 мая в интервью журналистам «Пятого канала».

Лукьяненко сказал, что он не может разглашать информацию по этому поводу, однако сообщил, что к нему постоянно поступают предложения от российских и западных студий и некоторые проекты в ближайшее время получат «зелёный свет».

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Напомним, премьера фильма «Черновик» в Российских кинотеатрах пройдёт 25 мая 2018 года. Фильм рассказывает о том, как парень по имени Кирилл оказывается в ситуации, когда его забывают родные, близкие и друзья. В какой-то момент Кирилл получает доступ к параллельным мирам.

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