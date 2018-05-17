В Каннах показали короткометражные фильмы российских режиссёров

Канны, Франция, , 13:56 — REGNUM На кинофестивале в Каннах показали короткометражные ленты российских режиссеров Игоря Поплаухина и Михаила Бородина, об этом 16 мая сообщил портал «Культуромания».

Поплаухин представил свою ленту «Календарь» в рамках программы Cinefondation. Режиссера удивила реакция публики, ранее он считал, что картину поймут только русские люди. В конкурсе Недели Критики также был показан фильм Бородина «Я нормальный».

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что главный приз Недели Критики достался фильму «Диамантино». Эта лента представляет собой сюрреалистическую комедию на тему футбола.

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