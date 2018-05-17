Живые концерты в сети поможет находить новый сервис YouTube Music

Вашингтон, , 13:25 — REGNUM Видеохостинг YouTube анонсировал запуск нового музыкального сервиса, который позволит пользователям находить живые выступления артистов в интернете. От этом сообщает официальный сайт YouTube.

Отмечается, что новый музыкальный потоковый сервис YouTube Music будет представлен широкой общественности в вторник, 22 мая. Также администрация видеохостинга подчеркнула — каждый месяц на YouTube заходят более 1 млрд любителей музыки со всего мира, новый музыкальный сервис рассчитан именно на них. В «ближайшие недели» YouTube Music станет доступен в России.

Как сообщало ИА REGNUM, камбоджийская блогерша ради лайков и просмотров в YouTube уничтожала редких животных, находящихся под угрозой исчезновения.

Женщина в разных роликах убила крапчатую кошку, ящерицу, редких птиц, королевскую кобру, лягушек, скатов и других обитателей местной фауны.

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