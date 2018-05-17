Первый сезон «Властелина колец» расскажет о молодом Арагорне

Лос-Анджелес, США, , 13:18 — REGNUM Новый дорогостоящий сериал Amazon «Властелин колец» по вселенной Джона Толкина будет рассказывать о молодости первого короля Воссоединённого Королевства Арагорна, об этом 16 мая сообщил портал /Film.

Издание отмечает, что в информации, которая попала в сеть, говорится о том, что молодости Арагорна будет посвящен лишь первый сезон. Таким образом, остаётся открытым вопрос о том, будут ли следующие сезоны посвящены этому же персонажу или же в них будут показаны истории других героев.

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что этот новый проект Amazon вступит в стадию производства в 2020 или 2021 году. Компания намерена вложить в него около $1 млрд. Вопрос о том, будет ли к его созданию привлечён режиссёр известной кинотрилогии Питер Джексон, остаётся открытым.

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