Вышел трейлер романтической комедии с Киану Ривзом и Вайноной Райдер

Лос-Анджелес, США, , 12:13 — REGNUM Вышел трейлер романтической комедии «Пункт назначения: Свадьба» (Destination Wedding) в котором главные роли исполнили Киану Ривз и Вайнона райдер, ролик был опубликован 16 мая на YouTube-канале журнала Vulture.

В роли режиссера картины высупил Виктор Левин («Свидание со звездой», «Дрянная девчонка»). Герои Ривза и Райдер направляются на свадьбу, каждый их них имеет причины для того, чтобы её не посещать. Ситуацию осложняет следующий момент — эти двое раздражают друг друга с самого начала, но им приходится держаться вместе, поскольку у них просто нет выбора.

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Напомним, в 2018 году на большие эраны должны выйти фильмы «Репродукция» и «Сибирь» с участием Киану Ривза. Последней актерской работой Вайноны Райдер стала роль Джойс Байерс в сериале «Очень странные дела».

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