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«Всё в штатном режиме»: друг Джигарханяна о его лечении

Культура

В настоящее время актёр проходит курс профилактической терапии в одной из клиник Москвы

Москва, 17 мая 2018, 12:10 — REGNUM  Процесс реабилитации Народного артиста СССР Армена Джигарханяна проходит согласно утверждённому плану лечения. Об этом сообщил друг актёра и режиссёра Артур Согомонян.

По его словам, в настоящее время Джигарханян проходит курс профилактической терапии в одной из клиник Москвы.

«Сегодня говорил с врачами, все в штатном режиме», — цитирует слова Согомоняна РИА Новости.

Напомним, о том, что Армен Джигарханян вечером 15 мая был доставлен в одну из московских клиник, сообщили СМИ. Отмечалось, что 82-летний актёр находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Добавим, в конце апреля он вновь был госпитализирован после того, как почувствовал недомогание.

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