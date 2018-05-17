Сюрреалистический фильм о футболе взял главный приз Недели критики в Каннах

Канны, Франция, , 11:55 — REGNUM Главный приз Недели критики Каннского кинофестиваля достался необычному фильму на тему футбола «Диамантино», который создали Габриэл Абрантеша и Дэниэл Шмидт, об этом 16 мая сообщил портал Variety.

Картина выполнена в жанре сюрреалистической комедии, главный герой — спортсмен-футболист видит вместо зеленого поля и соперников лишь розовую пену и небольших собачек. Отмечается, что при создании персонажа за основу был взят Криштиану Роналду.

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Напомним, Неделя критики — конкурс, который проходит в рамках Каннского кинофестиваля, но не является его частью. Целью его организаторов, в том числе, является поиск молодых талантливых режиссёров.

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